На избирательных участках Петербурга отказались от цифровых кодов

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга решила отказаться от использования цифровых кодов на избирательных участках. Об этом сообщил председатель городского избиркома Максим Мейксин во время пресс-конференции. Ранее такие коды применялись для защиты видеозаписей с камер наблюдения и позволяли подтверждать подлинность изображения конкретного участка.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам Мейксина, в этом году систему решили не использовать, чтобы исключить возможность легитимизации сгенерированных видео с помощью кодов. Он отметил, что во время избирательной кампании ожидается большое количество фейковых материалов.

Председатель избиркома подчеркнул, что все распространяемые видеозаписи будут оперативно проверяться.

Матвей Николаев