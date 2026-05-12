В Сызрани возбудили дело о похищении денег недобросовестным продавцом через интернет-площадку

В Сызрани возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения денег у покупателя недобросовестным продавцом. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как уточняют в надзорном ведомстве, жительница Сызрани собиралась приобрести товар через торговую интернет-площадку. «Под воздействием обмана» она по просьбе продавца перевела на банковский счет 145 тыс. руб., но товар ей не прислали. Требование о возврате денег продавец проигнорировал.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Руфия Кутляева