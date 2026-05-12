Россельхознадзор выявил нарушения при карантине скота в Марий Эл

Россельхознадзор выдал предостережение СПК колхоз «Коркатовский» в Марий Эл за неисполнение карантинных мероприятий после выявления лейкоза крупного рогатого скота. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл.

Как сообщили в ведомстве, 2 апреля по результатам лабораторных исследований у пяти голов крупного рогатого скота в хозяйстве выявили лейкоз. Животные содержатся в Моркинском районе республики.

Согласно ветеринарным правилам, больной скот должен быть направлен на убой в течение 15 календарных дней после установления диагноза. Однако в установленные сроки животных не ликвидировали.

Анна Кайдалова