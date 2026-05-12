Завершена сварка и покраска четырех вагонов высокоскоростного поезда Москва — Петербург

На поезде для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург сварили и покрасили кузовы четырех вагонов. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса России.

Ранее в инфоцентре ВСМ показали, какого цвета будут вагоны первых высокоскоростных поездов

Фото: Инфоцентр ВСМ Ранее в инфоцентре ВСМ показали, какого цвета будут вагоны первых высокоскоростных поездов

В строительных и подготовительных работах задействованы более 24 тыс. человек и свыше 10 тыс. единиц спецтехники.

Проект линии ВСМ включает семь этапов строительства. Основной объем строительно-монтажных работ сосредоточен в Московской и Тверской областях. После завершения этого участка он станет испытательным полигоном для отработки взаимодействия железнодорожного полотна с первым российским высокоскоростным поездом. На остальных этапах ведутся подготовительные работы.

Открытие пассажирского движения по магистрали Москва — Санкт-Петербург ожидается в 2028 году. Поезда будут разгоняться до 400 км/ч, что позволит сократить время в пути до 2 часов 15 минут. Для сравнения: «Сапсан» идет около 4 часов.

