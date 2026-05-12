Новый спасательный центр усилит безопасность Северного морского пути

МЧС России открыло на Ямале Арктический комплексный аварийно-спасательный центр, который будет отвечать за безопасность Заполярья и акватории Северного морского пути. Об этом на церемонии открытия сообщил глава ведомства Александр Куренков, пишет ТАСС.

МЧС открыло второй Арктический спасцентр для защиты Заполярья и Севморпути

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, центр оснащен современной аварийно-спасательной техникой и станет ключевым элементом системы защиты территории. Куренков отметил, что создание объекта предусмотрено Стратегией развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, утвержденной президентом Владимиром Путиным.

Глава МЧС подчеркнул, что центр будет работать во взаимодействии с федеральными и региональными структурами для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и возможные угрозы.

В новом подразделении созданы условия для службы спасателей в суровом арктическом климате. Штат центра составляет 50 человек, из которых 24 — аттестованные спасатели. На вооружении находятся современные отечественные машины, включая снегоболотоходы-амфибии «Бурлак», разработанные специально для арктических подразделений МЧС.

Техника способна перевозить до 14 спасателей, эвакуировать пострадавших и преодолевать сложное бездорожье, водные преграды, болота и глубокий снег.

Матвей Николаев

