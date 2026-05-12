На 5°С выше нормы прогнозируют в Нижегородской области в середине мая

С 11 по 20 мая в Нижегородской области прогнозируется средняя декадная температура воздуха (среднее арифметическое из среднесуточных температур за 10 дней) на 5°С выше средних многолетних значений. Об этом сообщили в Верхне-Волжском УГМС.

При норме +12…+14°С средняя декадная температура прогнозируется от +17 до +19°С.

На 13 и 14 мая синоптики прогнозируют ночью +13…+14°С, днем и вечером — до +21°С.

Галина Шамберина