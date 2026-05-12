Северу крупно не завезло

В Красноярском крае вынесли приговор по делу преступной группы, похитившей свыше 100 млн руб. при организации северного завоза в заполярный город Игарка. По решению суда ее предполагаемые организаторы — зампред регионального парламента, экс-депутат Госдумы РФ Сергей Натаров и его сын Антон, бывший советник губернатора, — получили по 14 лет колонии общего режима и штраф по 4 млн руб. Приговоры по этому делу получили еще 10 участников преступного объединения – частные предприниматели и руководители компаний. Никто из них вину не признал.

Фото: Влад Некрасов Вице-спикеру заксобрания Красноярского края Сергею Натарову предстоит провести в заключении еще чуть более семи лет

В Красноярском крае 12 мая завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела о хищении более 100 млн руб. при поставках товаров и услуг на север региона. Судебное следствие заняло два с половиной года. В последнем заседании один из подсудимых — бывший вице-спикер краевого заксобрания Сергей Натаров (ЛДПР) — участвовал по телемосту, его оставили в СИЗО, потому что ему нездоровилось.

Депутата красноярского заксобрания признали виновным в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ) и незаконном создании юрлица (ст. 173.1 УК РФ) и приговорили к 14 годам лишения свободы, штрафу в размере 4 млн руб. с запретом на четыре года занимать должности на госслужбе. Время, что подсудимый провел под стражей (4,5 года), ему зачли в назначенный срок из расчета день в СИЗО за полтора дня в колонии общего режима. Аналогичный срок и штраф получил его сын Антон. После оглашения приговора Натарова-младшего взяли под стражу в зале суда.

Еще десять обвиняемых получили от четырех лет условно до 14 лет заключения, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Известного красноярского политика Сергея Натарова задержали в конце 2021 года. «Причинами уголовного преследования Натарова мы считаем его успешную политическую деятельность и отстаивание интересов жителей края. Уверены, что в следующих судебных инстанциях Сергею Васильевичу Натарову удастся добиться справедливого решения и отмены приговора Кировского суда»,— прокомментировали итоги судебного разбирательства в региональном отделении ЛДПР.

Сергей Натаров родился в 1968 году в Ростове-на-Дону, окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Политическую карьеру начал в 1990-х годах в организациях и движениях тогдашнего секретаря Совбеза РФ и губернатора Красноярского края Александра Лебедя. В 2001–2011 годах был депутатом заксобрания Красноярского края, в 2013–2015 годах занимал должность замминистра экономики и регионального развития региона. В сентябре 2016-го избран в Госдуму РФ VII созыва от ЛДПР, в нижней палате парламента занял пост первого зампреда комитета по охране здоровья. В 2021 году вновь получил мандат депутата красноярского заксобрания, избран одним из четырех вице-спикеров.

Парламентария и его сына, который работал советником Александра Усса в бытность того губернатором, следствие назвало руководителями преступной группы, занимавшейся хищениями при проведении северного завоза в Игарку. В нее входили руководители подконтрольных коммерческих фирм и индивидуальные предприниматели. По версии правоохранителей, с 2016-го по 2018 год участники группы организовали поставку товаров и услуг с искусственным завышением цен для нужд компании «Энергопром», единственным учредителем которой является мэрия Игарки, и ее дочерних фирм.

Ущерб по делу следствие оценило более чем в 100 млн руб. Примерно 3 млн руб. из них, говорится в деле, были легализованы.

«Организатор преступной группы давал указания соучастнику совершать многочисленные финансовые операции по мнимым сделкам под видом оказания услуг с конечным перечислением на расчетный счет ООО "Международные коммуникации". С него производилась оплата арендных платежей и коммунальных расходов Красноярского регионального отделения политической партии, а также вносились пожертвования»,— сообщала прокуратура.

В качестве обвиняемых по делу привлекли 14 человек. Двое участников группы, предприниматель Сергей Сиденко и бывший бухгалтер отделения ЛДПР в регионе Денис Бундюк, заключили соглашение о сотрудничестве и ранее были осуждены соответственно на 4,5 года условно и 5,5 лет колонии.

Отец и сын Натаровы вину не признали. Их защита полагает, что ущерб по делу отсутствует, а само оно сфальсифицировано. По мнению адвокатов, материалы расследования изобилуют процессуальными нарушениями.

Константин Воронов