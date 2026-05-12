В Казани допрашивают потерпевших по делу о мошенничестве в ИЖС на 260 млн рублей

В Советском райсуде Казани продолжается рассмотрение дела владельцев и сотрудников строительных фирм «Таунхаусы и дома» и «Бастион-Строй». Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала суда.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В ходе текущего процесса идет допрос потерпевших. Всего планируется допросить более 60 человек. Предварительные даты следующих заседаний назначены на конец мая, июнь, июль, август и сентябрь.

Суд стартовал в апреле 2026 года. По версии следствия, под видом возведения индивидуального жилья фигуранты похитили свыше 260 млн руб. у 65 человек.

На скамье подсудимых семеро: учредитель «Таунхаусы и дома» Артур Валиуллин, руководитель «Бастион-Строй» Радик Утомбаев, директор Нелли Желованова, ее предшественница Екатерина Утомбаева, кредитный брокер Ренат Гиматдинов, бригадир Ильнур Замалетдинов и бывшая сотрудница Сбербанка Венера Гарифуллина. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Из них четверо находятся под стражей, один под домашним арестом, еще двое под запретом определенных действий. На имущество фигурантов наложен арест на сумму свыше 50 млн руб.

Анар Зейналов