В Казани допрашивают потерпевших по делу о мошенничестве в ИЖС на 260 млн рублей
В Советском райсуде Казани продолжается рассмотрение дела владельцев и сотрудников строительных фирм «Таунхаусы и дома» и «Бастион-Строй». Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала суда.
В ходе текущего процесса идет допрос потерпевших. Всего планируется допросить более 60 человек. Предварительные даты следующих заседаний назначены на конец мая, июнь, июль, август и сентябрь.
Суд стартовал в апреле 2026 года. По версии следствия, под видом возведения индивидуального жилья фигуранты похитили свыше 260 млн руб. у 65 человек.
На скамье подсудимых семеро: учредитель «Таунхаусы и дома» Артур Валиуллин, руководитель «Бастион-Строй» Радик Утомбаев, директор Нелли Желованова, ее предшественница Екатерина Утомбаева, кредитный брокер Ренат Гиматдинов, бригадир Ильнур Замалетдинов и бывшая сотрудница Сбербанка Венера Гарифуллина. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Из них четверо находятся под стражей, один под домашним арестом, еще двое под запретом определенных действий. На имущество фигурантов наложен арест на сумму свыше 50 млн руб.