В Уфе на один день запустят бесплатный автобус между музеями

16 мая музеи Уфы примут участие во всероссийской акции «Ночь музеев». Между четырьмя учреждениями будет курсировать бесплатный автобус, сообщает Башкирский художественный музей имени Нестерова.

Автобус будет следовать ежечасно между Национальным музеем Башкирии, музеем имени Нестерова, музеем истории Уфы и интерактивным музеем «Интеллектус».

В этот же день планируется забег по музеям Уфы, который организуют ZAMAN MUSEUM и беговое сообщество «Сити Раннинг». Маршрут будет пролегать через музей имени Нестерова, ZAMAN и арт-галерею «Мирас». Забег предполагает остановки на специальные 20 – 25-минутные экскурсии.

По данным министерства культуры Башкирии, в «Ночи музеев» примут участие более 100 учреждений региона.

