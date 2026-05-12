В Башкирии подросток получил ожоги лица при сжигании травы

В Октябрьском 15-летний подросток пытался поджечь сухую траву с помощью жидкости для розжига и получил ожоги лица, шеи, туловища, рук и ног. Несчастный случай произошел в микрорайоне Московка 8 мая, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии. Пострадавшего доставили в ожоговый центр.

Дознаватель проводит проверку происшествия. Рассматривается вопрос о направлении в МВД материалов о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 5.35 КоАП РФ).

Майя Иванова