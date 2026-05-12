Глава СКР заинтересовался нападением на подростков в Саратовской области

Глава СКР потребовал отчет о ходе расследования уголовного дела двухлетней давности. В приемную Александра Бастрыкина поступило сообщение о затягивании расследования инцидента, произошедшего в Саратовской области, сообщили в информцентре СК.

Глава СКР поручил доложить по делу о нападении на 16-летних в селе Павловка

По данным обращения, в марте 2024 года в селе Павловка трое мужчин напали на 16-летних подростков и избили их. Пострадавших с многочисленными травмами отправили в больницу. К ответственности до сих пор никто не привлечен. Саратовский следком расследует уголовное дело с декабря 2024 года.

Руководителю СУ СК России по Саратовской области Дмитрию Костину поручено ускорить процесс и представить доклад о результатах с учетом озвученных в обращении доводов. Исполнение находится на контроле в центральном аппарате СК.

