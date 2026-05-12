Нижегородские власти и «Детский мир» договорились о сотрудничестве

Правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с группой компаний «Детский мир», сообщили в пресс-службе областного кабинета министров. Благодаря договоренностям нижегородские производители детских товаров смогут развиваться, расширять ассортимент и выходить в крупные торговые сети, отметил губернатор Глеб Никитин.

Министр промышленности и торговли Нижегородской области Максим Черкасов добавил, что соглашение предполагает грантовую поддержку нижегородских компаний и запуск пилотного проекта развития сотрудничества с маркетплейсом торговой сети. Также планируется внедрить инструменты электронных сертификатов, уточнил господин Черкасов.

Соглашение с нижегородским правительством поспособствует обеспечению потребителей качественными детскими товарами. Также власти и «Детский мир» будут совместно развивать электронные сертификаты и благотворительные программы, подчеркнул директор группы компаний по взаимодействию с органами государственной власти Алексей Иванов.

