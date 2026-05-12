Ворсма вместо Усть-Катава

Нижегородская компания «Автотехкомплект» стала победителем конкурса на поставку 12 вагонов для метротрамвая Челябинска. Подписанный контракт с организатором перевозок Челябинской области стоимостью 2,4 млрд руб. размещен на сайте госзакупок. Изготовить и направить вагоны в Челябинск необходимо до конца 2026 года. В апреле закупку приостанавливали из-за жалобы Усть-Катавского вагоностроительного завода, который, вероятнее всего, являлся вторым участником конкурса. «Автотехкомплект» является официальным дилером белорусского производителя транспортных средств БКМ. В заявлении УКВЗ указывал, что вагоны «Торгового дома БКМ» не подходят заказчику и не проходили испытания. Ранее Усть-Катавский завод сам разработал первые пять трамваев для челябинского метротрама.



Организатор перевозок Челябинской области заключил контракт с нижегородской компанией «Автотехкомплект» на поставку трамвайных вагонов для метротрама. Стоимость поставки 12 единиц составит 2,4 млрд руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подписанный контракт опубликован 8 мая. Согласно техзаданию, поставщику необходимо изготовить и направить в Челябинск 12 трехсекционных низкопольных трамваев с дверьми по обеим сторонам. В них также предусмотрено две кабины для водителя — в начале и конце вагона. Посередине устанавливаются гармошки. Поставку трамваев ожидают до конца 2026 года.

ООО «Автотехкомплект» зарегистрировано в Нижнем Новгороде с 2002 года. Согласно «СПАРК-Интерфакс», руководителем является Любовь Хохлова, а единственным владельцем — белорусский предприниматель Александр Захарченко. Компания занимается поставками и торговлей транспортными средствами. В прошлом году «Автотехкомплект» поставил в Екатеринбург 55 автобусов большого класса за 1,3 млрд руб. Согласно «СПАРКу», в 2025 году выручка компании от продаж составила 2,9 млрд руб., чистая прибыль — 125,5 млн руб.

Конкурс на закупку трамваев провели в апреле. Начальная цена контракта составляла более 2,55 млрд руб. Заявки на участие подали две компании. «Автотехкомплект» предложил 2,46 млрд, а вторая организация — 2,48 млрд руб. Ее наименование не раскрывается.

Не все в ходе проведения конкурса прошло гладко. 29 апреля закупку приостановили из-за жалобы, который направил Усть-Катавский вагоностроительный завод. Ранее он поставил в Челябинск первые три трамвайных вагона, адаптированных под метротрам и прошедших обкатку. Вероятнее всего, именно УКВЗ стал вторым участником закупки, проигравшим аукцион.

В тексте жалобы предприятие указывало, что подходящие трамвайные вагоны для метротрама могут произвести три компании — сам УКВЗ, Уральский завод транспортного машиностроения (УТМ) и «Торговый дом БКМ». Проанализировав параметры, которым должна соответствовать продукция, заявитель пришел к выводу, что наиболее подходящими являются модели УКВЗ и УТМ. Однако выяснилось, что в планах Уральского завода транспортного машиностроения на 2026 год нет производства нужных вагонов. Таким образом, по словам заявителя, для поставки подходят только модели БКМ, которые не соответствуют требованиям заказчика и не прошли сертифицированные испытания. В связи с этим УКВЗ потребовал приостановить конкурсную процедуру и провести проверку, выдать предписание об устранении нарушений и обязать центр организации закупок Челябинской области провести повторный аукцион.

Жалоба была подана в ФАС РФ. Антимонопольная служба приняла ее к рассмотрению и назначила дату заседания на 5 мая, приостановив процедуру определения подрядчика. В настоящий момент неизвестно, какое решение она приняла, однако 7 мая закупку возобновили. «Ъ-Южный Урал» направил в ФАС РФ запрос с просьбой прокомментировать решение.

«Автотехкомплект» является официальным дилером продукции холдинга БКМ (ранее —«Белкоммунмаш»). Последний известен как крупный белорусский производитель троллейбусов, трамваев, электробусов и электрогрузовиков. В Россию холдинг за время своей 50-летней работы поставил 1943 единицы транспорта. Структуру контролирует ОАО «Управляющая компания холдинга „Белкоммунмаш“», владеющее также торговым домом БКМ, который упоминает в своей жалобе УКВЗ.

В декабре 2022 года в городе Ворсма Нижегородской области был открыт завод по производству городского электротранспорта. Предприятие «Нижэкотранс» является совместным нижегородско-белорусским и выпускает модель трамвая «МиНиН», основой для которого является вагон разработки «Белкоммунмаша».

«Ъ-Южный Урал» также направил запросы в Усть-Катавский вагоностроительный завод и министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. На момент написания материала комментарии насчет победы нижегородской компании не поступили.

Строительство ветки метротрамвая «Север—Юг» в Челябинске началось в октябре 2023 года. Контракт на реализацию проекта заключен с московским АО «Моспроект-3». Компания в настоящий момент ведет работы на трех площадках — на улице Овчинникова и Каслинская, а также на проспекте Победы. На последних двух улицах ведется обустройство стартового котлована. На улице Овчинникова в конце декабря 2025 года запустили тоннелепроходческий комплекс. За поставку и сборку конструкции, а также за создание подземных ходов отвечает китайская компания — ООО «16-е управление СиАрСиСи» (дочерняя компания китайской корпорации China Railway Construction Corporation Limited). С ней в прошлом году заключено два контракта стоимостью 8,8 млрд руб. и 5,2 млрд руб.

Усть-Катавский вагоностроительный завод произвел пять трехсекционных трамваев, предназначенных для метротрамвая. Стоимость контракта составила 995 млн руб. В начале апреля один из этих трамваев начал курсировать по городу на маршруте №3.

Ольга Воробьева