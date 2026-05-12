Участника группы похитителей нефти в Удмуртии уличили в отмывании 3,5 млн рублей

Фигурант уголовного дела о вывозе похищенной с Ялыкского месторождения нефти оказался причастен к отмыванию 3,5 млн руб. Как сообщает МВД по Удмуртии, 38-летний ижевчанин продавал природную жидкость под видом печного топлива через коммерческую организацию своего друга.

Как писал «Ъ-Удмуртия», злоумышленника вместе с тремя местными жителями, двое из которых работали в нефтедобывающей компании, задержали в сентябре 2025 года. В течение нескольких месяцев они сливали топливо в автоцистерны, вывозили его и реализовывали за пределами Удмуртии. Фигурантов задержали на месте преступления с двумя автоцистернами с нефтью объемом 10 т. Ущерб компании по ряду эпизодов превысил не менее 1 млн руб.

Полученный средства фигурант через подставную фирму выводил на подконтрольные ему банковские счета. Так было легализовано почти 3,5 млн руб. На него завели уголовное дело за легализацию денежных средств (ст. 174,1 УК, до пяти лет лишения свободы).

Напомним, все члены организованной группы обвиняются в мошенничестве в крупном размере (ст. 158 УК, до 10 лет лишения свободы). По последним данным, троих фигурантов отправили в СИЗО, одного — под домашний арест.