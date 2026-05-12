В Баймакском районе в дорожной аварии погиб человек и ранены четверо
В Баймакском районе в дорожно-транспортном происшествии погиб человек и пострадали еще четверо, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии. Авария произошла на 143-м км дороги Ира — Магнитогорск.
По предварительным данным, Lada Xray под управлением 43-летнего водителя выехала на встречную полосу и столкнулась с попутным УАЗом.
В результате ДТП 43-летний пассажир легкового автомобиля скончался на месте от травм.
Четверых раненых с травмами госпитализировали.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят разбирательство по данному факту.