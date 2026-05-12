В Баймакском районе в дорожной аварии погиб человек и ранены четверо

В Баймакском районе в дорожно-транспортном происшествии погиб человек и пострадали еще четверо, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии. Авария произошла на 143-м км дороги Ира — Магнитогорск.

По предварительным данным, Lada Xray под управлением 43-летнего водителя выехала на встречную полосу и столкнулась с попутным УАЗом.

В результате ДТП 43-летний пассажир легкового автомобиля скончался на месте от травм.

Четверых раненых с травмами госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят разбирательство по данному факту.

Майя Иванова