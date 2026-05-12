УФАС возбудило дело из-за ненадлежащей рекламы товаров для животных
Пермское УФАС возбудило дело из-за рекламы интернет-магазина товаров для животных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в УФАС поступила жалоба на рекламу интернет-магазина «Мой зверь», размещенную в лифте жилого дома по ул. Веры Засулич, 48. Согласно законодательству, в рекламе товаров при дистанционном способе их продажи должны быть указаны сведения о продавце этих товаров. В рекламе интернет-магазина товаров для животных отсутствовала информация о продавце.
Пермское УФАС возбудило в отношении рекламодателя — ООО «Зверь» дело по признакам нарушения закона о рекламе.