Вологодский аэропорт будет носить имя легендарного советского авиаконструктора

Жители Вологды выбрали имя для воздушной гавани областной столицы. Победителем общественного голосования стал трижды Герой Социалистического труда, лауреат семи Сталинских премий, создатель легендарного штурмовика Ил-2 Сергей Ильюшин. За него отдали голоса 46,3% участников. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Сергей Жестянников.

Аэропорт Вологды переименовывают в рамках масштабной реконструкции и ребрендинга (завершение планируется к 2028 году)

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Аэропорт Вологды переименовывают в рамках масштабной реконструкции и ребрендинга (завершение планируется к 2028 году)

Ил-2, сконструированный уроженцем Вологодской области, стал самым массовым боевым самолетом в истории авиации и сыграл ключевую роль в годы Великой Отечественной войны.

На фронте самолет прозвали «летающим танком» — он стал одним из символов победы Красной армии.

Карина Дроздецкая