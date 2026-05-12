Совет директоров «Займера» рекомендовал дивиденды по 11,1 руб. на акцию

Совет директоров одной из крупнейших российских микрофинансовых организаций «Займер» рекомендовал дивиденды за четвертый квартал 2025 года по 11,1 руб. на акцию, сообщается в пресс-релизе компании. Акции компании на этих новостях выросли на 8,8%, до 152,05 руб. за бумагу.

Годовое собрание акционеров пройдет в очном формате 17 июня. В случае одобрения рекомендации совета директоров суммарный размер дивидендов за 2025 год в расчете на одну акцию составит 27,29 руб. По данным на сегодняшний день, это соответствует дивидендной доходности более 19%.

Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составляться по состоянию на 28 июня. Как уточняется в пресс-релизе, выплата дивидендов может состояться в июле 2026 года. «Займер» по итогам 2025 года увеличил прибыль на 11%, до 4,35 млрд руб. За первые три квартала прошлого года акционерам было выплачено 1,62 млрд руб., или 16,19 руб. на акцию.