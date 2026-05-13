Музей под крылом завода

Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) представил музейно-выставочный комплекс предприятия на региональной бизнес-премии «Твердые знаки» от «Ъ-Удмуртия». О проекте во время очной защиты в номинации «Туристический магнит региона» рассказала директор культурного учреждения Дарья Козлова.

СЭГЗ практически с нуля за два года создал современное музейное пространство, вложив в него более 200 млн руб. собственных средств. Изначально музей располагался на закрытой территории завода, но руководство приняло решение перенести его в отдельное здание. В процесс создания учреждения было вовлечено более 100 сотрудников и горожан.

Музей не ограничивается историей СЭГЗ, а показывает ретроспективу воздухоплавания Прикамья и России, говорит госпожа Козлова. Комплекс рассказывает, в частности, о дивизионе воздушных кораблей «Илья Муромец», который базировался в городе на Каме в годы Гражданской войны, о создании деталей для одного из первых самолетов «Комта», построенных в СССР, и о запуске гражданской линии Сарапул—Екатеринбург.

Помимо сохранения истории градообразующего предприятия и воздухоплавания в стране, музей решает еще две задачи — обеспечивает рост турпотока в Сарапул и способствует ранней профориентации молодежи.

«Музей выступает презентационной и имиджевой площадкой. Нам есть чем гордиться — почему бы это не показать? Комплекс интерактивный. Например, гость может почувствовать себя пилотом самолета “Пе-2”: на территории завода мы воссоздали кабину бомбардировщика»,— рассказала она. Одной из «фишек» комплекса стал интерактивный «Фарадей-зал», где дети и взрослые могут самостоятельно ставить опыты по физике.

Завод, по словам спикера, единственное промышленное предприятие в России, на площадке которого действуют сразу два музея: помимо современного музейно-выставочного комплекса, на территории функционирует мемориальный дом-музей «Дом директора», в котором во время Великой Отечественной войны проживали и трудились первые директора СЭГЗ. Историческое здание было отреставрировано в 2023 году.

За полгода в музейном комплексе побывало более 10 тыс. посетителей. Основная аудитория, пояснила руководитель, — школьники и студенты. Бывают и взрослые группы по предварительным заявкам: ветераны, “заводчане”, жители города. Приезжают и гости из других районов. Вход в музей бесплатный, но работает только для организованных групп.

Экспертный совет отметил, что проект создан в современном формате, руководству рекомендовали выходить на массовый рынок и развивать маркетинг. В дальнейшем музей СЭГЗ планирует проводить фестивали и конкурсы для школьников, театрализованные экскурсии, интеллектуальные батлы и другие тематические мероприятия.

«Ъ-Удмуртия» проводит региональную бизнес-премию «Твердые знаки» в пятый раз. Компании, работающие в республике, представляют свои проекты в девяти номинациях. 29-30 апреля прошел этап очной защиты. Был заявлен 51 проект. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших озвучат на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске.