В Оренбурге обязанности начальника финансового управления будет исполнять Ольга Кусюмова

С 13 мая обязанности начальника финансового управления будет исполнять Ольга Кусюмова — заместитель начальника управления, начальник бюджетного отдела финансового управления, сообщает администрация Оренбурга.

По информации ведомства, во вторник, 12 мая, расторгнут трудовой договор с Розой Абдувалиевой. Она занимала должность начальника финансового управления администрации города с 1 апреля 2024 года. До этого она занимала пост заместителя начальника управления — начальника бюджетного отдела.

Руфия Кутляева