В Ноябрьске и Муравленко прошла «Музыкальная мастерская Юрия Розума»

В Ноябрьске и Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ) состоялась ежегодная «Музыкальная мастерская Юрия Розума». Более 150 учеников и педагогов музыкальных школ из городов юга Ямала приняли участие в лекциях и мастер-классах экспертов ведущих творческих вузов России. Проект проводится по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Как сообщили организаторы, мероприятие направлено на развитие музыкального образования в регионах.

Для детей прошли лекции и мастер-классы по фортепиано, скрипке, гитаре, флейте и ударным инструментам, которые провели народный артист России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум, преподаватели Российской академии музыки им. Гнесиных Даниил Контуашвили и Дмитрий Мурин, преподаватель Московской средней специальной школы им. Гнесиных Зоя Вязовская, солист Московской государственной академической филармонии Леонид Железный и преподаватель Государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова Александр Компанеец.

В финале мастерской юные музыканты выступили на открытых концертах вместе с наставниками. Эксперты также провели творческие встречи с преподавателями местных школ искусств.

Юрий Розум — российский пианист, лауреат международных конкурсов: имени королевы Софии в Мадриде, имени Марии Канальс в Барселоне и в Монреале. Является президентом Международного благотворительного фонда Юрия Розума и профессором Российской Академии музыки им. Гнесиных. В 2001 году был удостоен звания «Народный артист России».

В 2026 году проект уже посетил Надым, Яр-Сале, Тарко-Сале и Оренбург, в текущем году запланированы также визиты в Югру, Омскую область, Москву и впервые — в Тюмень. Юрий Розум отметил, что Ямал является «колыбелью программы»: «Этот суровый, но удивительно светлый край сразу покоряет особой атмосферой: снаружи холод, а внутри – тепло, человеческое и творческое, которое дает мощный импульс к развитию. Наша задача – не просто обучать детей, а учить их слышать, чувствовать и выражать себя через музыку. Мы создаем творческую атмосферу, раскрываем таланты и поддерживаем интерес к искусству».

Музыкальные мастерские проходят в ЯНАО, ХМАО-Югре, Оренбургской, Омской областях и Москве. В Ноябрьске и Муравленко проект реализуется благодаря поддержке «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза». Генеральный директор предприятия Иван Петров сообщил, что с 2017 года почти 700 юных музыкантов и преподавателей Ноябрьска, Муравленко и Ханымея получили уникальные знания.

«Для наших городов "Музыкальная мастерская" — это не просто серия мастер-классов, а система поддержки одаренных детей на родной земле. Мы видим, как после занятий с ведущими педагогами страны у ребят загораются глаза, как они по-новому начинают чувствовать музыку и свой инструмент»,— добавил он.

Искусство играет важную роль в воспитании подрастающего поколения на севере, отмечает заместитель главы администрации Муравленко Наталья Тягунова. По ее словам, в рамках проекта дети не только учатся, но и обретают веру, выступая на одной сцене с мэтрами.

