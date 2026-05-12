Предприятия Татарстана по итогам первого квартала этого года выпустили 26,8 тыс. тонн мясных полуфабрикатов, что составляет более 11% от общего объема в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба «Россельхозбанка».

Татарстан вошел в тройку лидеров ПФО по выпуску мясных полуфабрикатов

По этому показателю регион занимает третье место в округе. Татарстан уступает только Пензенской области с объемом 60,5 тыс. тонн и Марий Эл, где произведено 31,1 тыс. тонн мясных полуфабрикатов. На три региона приходится более половины всего производства в округе.

Всего в ПФО за январь—март произведено 234,6 тыс. тонн мясных полуфабрикатов. Доля округа на российском рынке составила 20,4%.

Анна Кайдалова