«Ростех» передает детский лагерь «Юность» в собственность Тамбова

Власти Тамбовской области завершают юридическое оформление передачи детского лагеря «Юность» в собственность облцентра. Ранее соответствующее решение приняла госкорпорация «Ростех». Об этом на еженедельной планерке в облправительстве сообщила министр образования и науки региона Татьяна Котельникова.

По ее словам, передача лагеря позволит сохранить объект в системе летнего оздоровительного отдыха и избежать его перепрофилирования.

Губернатор Евгений Первышов отметил на планерке, что ранее ряд социальных объектов, включая детские лагеря, выставлялся на продажу, однако сейчас этот процесс остановлен.

«Нельзя было отдавать социальные объекты, особенно лагеря, в приватизацию — это преступление на самом деле. Мы должны все свое время сегодня тратить на то, чтобы находить и финансовые, и технические, и юридические возможности для восстановления того хозяйства. Очень хорошо, что "Ростех" пошел навстречу, откликнулись на все наши просьбы, обращения. Сегодня процедурный вопрос завершается. Я очень рассчитываю, что мы получим в собственность этот лагерь»,— заявил господин Первышов.

В своем докладе госпожа Котельникова отметила, что в 2026 году финансирование детской летней кампании в регионе увеличили на 7,8%, до 552,3 млн руб. Детей в регионе готовы принять 496 организаций отдыха и оздоровления, в том числе 25 загородных лагерей, 468 лагерей дневного пребывания, два санатория и один палаточный лагерь.

Мария Свиридова