Израильское генконсульство в Петербурге возобновило работу после двухмесячной паузы
Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге, приостановившее деятельность 2 марта 2026 года без объяснения причин, снова заработало в штатном режиме. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале дипломатического представительства.
В консульском отделе подтвердили, что услуги вновь доступны для посетителей. Запись на прием осуществляется по процедуре, опубликованной на официальном сайте.
Генеральное консульство Израиля в Петербурге работает с 2011 года. В его сферу ответственности входит весь Северо-Западный федеральный округ.