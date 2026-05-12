Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Израильское генконсульство в Петербурге возобновило работу после двухмесячной паузы

Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге, приостановившее деятельность 2 марта 2026 года без объяснения причин, снова заработало в штатном режиме. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале дипломатического представительства.

Предыдущая фотография
Услуги вновь доступны для посетителей

Услуги вновь доступны для посетителей

Фото: Коммерсантъ / Илья Галахов  /  купить фото

Аэропорт Вологды переименовывают в рамках масштабной реконструкции и ребрендинга (завершение планируется к 2028 году)

Аэропорт Вологды переименовывают в рамках масштабной реконструкции и ребрендинга (завершение планируется к 2028 году)

Фото: Коммерсантъ / Василий Шитов

Следующая фотография
1 / 2

Услуги вновь доступны для посетителей

Фото: Коммерсантъ / Илья Галахов  /  купить фото

Аэропорт Вологды переименовывают в рамках масштабной реконструкции и ребрендинга (завершение планируется к 2028 году)

Фото: Коммерсантъ / Василий Шитов

В консульском отделе подтвердили, что услуги вновь доступны для посетителей. Запись на прием осуществляется по процедуре, опубликованной на официальном сайте.

Генеральное консульство Израиля в Петербурге работает с 2011 года. В его сферу ответственности входит весь Северо-Западный федеральный округ.

Карина Дроздецкая

Новости компаний Все