Израильское генконсульство в Петербурге возобновило работу после двухмесячной паузы

Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге, приостановившее деятельность 2 марта 2026 года без объяснения причин, снова заработало в штатном режиме. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале дипломатического представительства.

Услуги вновь доступны для посетителей Фото: Коммерсантъ / Илья Галахов / купить фото Аэропорт Вологды переименовывают в рамках масштабной реконструкции и ребрендинга (завершение планируется к 2028 году) Фото: Коммерсантъ / Василий Шитов

В консульском отделе подтвердили, что услуги вновь доступны для посетителей. Запись на прием осуществляется по процедуре, опубликованной на официальном сайте.

Генеральное консульство Израиля в Петербурге работает с 2011 года. В его сферу ответственности входит весь Северо-Западный федеральный округ.

Карина Дроздецкая