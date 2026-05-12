Прокурор Сосновского округа стал прокурором Верхнеуральского округа

Прокурор Сосновского округа Илья Елькин назначен на должность прокурора Верхнеуральского округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Илья Елькин проходит службу более 14 лет. Работал помощником прокурора Верхнего Уфалея, прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Челябинской области. С февраля 2025 года был заместителем начальника в ведомстве Сосновского района. На новом месте особо пристального внимания господина Елькина требуют вопросы плохого состояния сетей теплоснабжения и водоотведения, а также завершение строительства объектов в поселке Петропавловский.

