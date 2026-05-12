Самарская область примет 500 детей из Снежного ДНР для летнего отдыха и оздоровления

В этом году Самарская область планирует принять 500 детей из города-побратима Снежное Донецкой Народной Республики для летнего отдыха и оздоровления. Об этом сообщает министерство образования Самарской области.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На прошлой неделе, 8 мая, в регион прибыла первая организованная группа из 140 детей и 14 сопровождающих. Смена пройдет в лагере «Солнечный» на базе МАУ Детский центр «Березки».

Руфия Кутляева