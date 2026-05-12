Денис Павлов снова стал главой Воскресенского района
В Воскресенском районе переизбрали руководителя муниципальной администрации. Подробности сообщила пресс-служба министерства внутренней политики Саратовской области.
Фото: Министерство внутренней политики Саратовской области
Заседание собрания Воскресенского муниципального района прошло 12 мая. Пост в очередной раз занял Денис Павлов. За него проголосовали 100% депутатов. Имена соперников господина Павлова не уточнили.
«Избранный глава Воскресенского муниципального района принял присягу и приступил к работе»,— уточнили в министерстве. Напомним, господин Павлов служит главой района с апреля 2016 года. Это его третий срок.