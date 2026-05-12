В Калининграде отменили велопарад из-за нехватки финансирования

Массовые велосипедные мероприятия «День колеса» и традиционный Калининградский велопарад не состоятся в 2026 году. Оргкомитет не смог подтвердить необходимое финансирование для проведения событий на должном уровне.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Мы знаем, как многие ждали это событие, и сами очень расстроены — для нас это всегда больше, чем просто мероприятие, это про атмосферу города, движение и объединение людей»,— говорится в сообщении оргкомитета.

Организаторы выразили надежду, что велопарад вернется в календарь городских событий в следующем сезоне.

Кирилл Конторщиков