В Калининграде отменили велопарад из-за нехватки финансирования
Массовые велосипедные мероприятия «День колеса» и традиционный Калининградский велопарад не состоятся в 2026 году. Оргкомитет не смог подтвердить необходимое финансирование для проведения событий на должном уровне.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
«Мы знаем, как многие ждали это событие, и сами очень расстроены — для нас это всегда больше, чем просто мероприятие, это про атмосферу города, движение и объединение людей»,— говорится в сообщении оргкомитета.
Организаторы выразили надежду, что велопарад вернется в календарь городских событий в следующем сезоне.