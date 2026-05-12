На Дону выплату ребенку погибшего участника СВО назначили через суд

Суд в Новочеркасске удовлетворил требование прокурора города о назначении единовременной выплаты несовершеннолетнему сыну участника специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, для назначения выплаты в 1 млн руб. не было необходимого подтверждения факта проживания погибшего военнослужащего в Новочеркасске. «Прокуратура города обратилась в суд с исковым заявлением о признании юридического факта постоянного проживания участника СВО на территории Ростовской области. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. За несовершеннолетним признано право на получение единовременной выплаты»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева