Автопром Петербурга удвоил объем отгрузки продукции в начале 2026 года
Автомобильные предприятия Санкт-Петербурга в январе-марте 2026 года отгрузили продукции на 35,9 млрд рублей. Это более чем в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, следует из оперативных данных Петростата.
Основной объем отгрузок пришелся на первые два месяца года: в январе и феврале предприятия поставили продукции на 33,1 млрд рублей. В марте объем составил 2,8 млрд рублей.
Согласно статистике, индекс промышленного производства в Петербурге по итогам первого квартала достиг 117,4%, что соответствует росту на 17,4% по сравнению с прошлым годом.
В Ленинградской области, напротив, зафиксировано снижение промышленного производства: индекс составил 82,8%, что означает спад на 17,2%.