В Прикамье ликвидировали два лесных пожара

За прошедшие пять дней в лесах Пермского края произошло два лесных пожара. Как сообщает краевое минприроды, первый был зафиксирован 8 мая в Веслянском лесничестве, его площадь составила 0,1 га. Второе возгорание произошло в Пермском лесничестве 11 мая — на момент ликвидации общая площадь пожара составила 1,5 га.

Оба пожара были ликвидированы силами лесопожарных формирований в первые сутки. В тушении принимали участие 16 человек и пять единиц техники.

Всего, по данным министерства, с начала сезона в Прикамье произошло четыре лесных пожара общей площадью 2 га.