УМВД начало проверку после угроз екатеринбургского полицейского инвалиду

УМВД России по Екатеринбургу начало служебную проверку после сообщений о том, что двое сотрудников полиции в Екатеринбурге угрожали юноше с расстройством аутистического спектра (РАС) за то, что он «слишком пристально на них смотрел». Как сообщила у себя в социальных сетях мама юноши и руководитель центра поддержки подростков и молодежи с особенностями ментального развития Наталья Хижнякова, вечером 9 мая в ресторане на ул. Парина, 41 двое нетрезвых мужчин начали угрожать ее сыну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«По мнению молодых людей, он слишком пристально на них смотрел. Юноши проявляли агрессию и требовали ответить за свое поведение. При попытке объяснить ситуацию (аутизм, инвалидность 1 группы) достали некие корочки и представились сотрудниками полиции. Какого подразделения сообщить отказались, но пообещали, что они "этого так не оставят" и "просто так" Денис отсюда не уйдет. Добавили, что "инвалидам и олигофренам" в общественных местах делать нечего»,— сообщила Наталья Хижнякова.

После вопроса женщины, «стоит ли позорить честь мундира» в День Победы, они, по ее словам, отметили, что находятся не при исполнении и «могут делать все, что заблагорассудится». «Нападки и оскорбления продолжились. Сложно сказать, что произошло бы с Денисом, будь он в этот момент один. Похоже, парни живут романтикой 90-х, когда за косые взгляды убивали»,— добавила госпожа Хижнякова.

К ресторану, где случился инцидент, вызвали группу быстрого реагирования (ГБР), а мама юноши написала заявление в полицию. На следующий день женщина встретила угрожавших мужчин в отделении полиции, где они предложили ей поговорить. «Пока эти люди не наказаны, никто из наших детей не будет в безопасности. Потому что вместо того, чтобы защищать, они нападают»,— заявила Наталья Хижнякова.

По ее словам, угрожавших было двое, и оба они представились сотрудниками полиции. Как сообщили «Ъ-Урал» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в конфликте участвовал один сотрудник. «По результатам проверки будет дана самая жесткая оценка произошедшему»,— прокомментировали в полиции.

Мария Игнатова, Артем Путилов