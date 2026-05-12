В Самарской области ищут перевозчика скоростными речными судами

В Самарской области ищут перевозчика пассажиров скоростными судами на подводных крыльях в черте региона в навигационный период 2026 года. Соответствующий конкурс опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Подача заявок осуществляется до 14 мая. Согласно техническому заданию скорость хода судна должна составлять 30 км/ч и более. Оно должно вмещать не менее 45 пассажиров.

Начальная цена контракта составляет 99,95 млн руб.

Андрей Сазонов