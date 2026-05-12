В Чувашии бизнесу компенсируют до половины затрат на лесную технику
В Чувашии предпринимателям в сфере лесозаготовки и деревообработки возместят до 50% затрат на приобретение новой техники и оборудования. На реализацию программы в республиканском бюджете предусмотрено 119,9 млн руб., сообщил пресс-центр правительства республики.
Поддержка доступна субъектам малого и среднего бизнеса, работающим в Чувашии. Уровень возмещения составляет до 40% затрат, для отдельных категорий — до 50%.
От получателей субсидий ждут конкретные результаты: ежегодный рост объема фактических заготовок, рост объема выручки и прирост налоговых отчислений.