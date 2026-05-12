«Редуктор-ПМ» выплатит более 11 млн рублей задолженности пермской стройкомпании

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск ООО «ПСК Кама» к АО «Авиационные редукторы и трансмиссии — Пермские моторы». Как следует из решения суда, в пользу истца с общества взыскали задолженность в размере 11,5 млн руб. Исковые требования образовались в результате задолженности по договору.

Согласно материалам дела, между АО «Редуктор-ПМ» и ООО «ПСК Кама» в 2025 году был заключен договор. В рамках него «ПСК Кама» должно было выполнить капитальный ремонт кровли и фонарного остекления комплекса предприятия. Стоимость работ составила 11,5 млн руб. Как указал истец, предусмотренные договором работы были выполнены в полном объеме. Заказчик в установленный срок оплату за работы не осуществил. Это стало основанием для обращения компании в суд.

АО «Редуктор-ПМ» — одно из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий. Предприятие выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий вертолетов серии для различных модификаций Ми-8/17 и Ми-28, а также Ми-26Т. С 2018 года АО не раскрывает финансовую отчетность. Предприятие входит в структуру холдинга «Вертолеты России», которое является подразделением ГК «Ростех».