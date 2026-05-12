Выручка прикамского завода, подконтрольного бывшему топ-менеджеру ОМК, достигла 2 млрд рублей

ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» (ПМЦЗ) опубликовало финансовые результаты за 2025 год. Согласно Rusprofile, выручка компании за отчетный период составила 2,083 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 11% (ранее — 1,869 млрд руб.). При этом чистая прибыль общества снизилась на 15% — с 33 млн до 28,2 млн руб. Сальдо по текущим операциям выросло в четыре раза — до 22,3 млн руб.

В январе этого года ОАО «ПМЦЗ» заявило о расширении производства литых чугунных высокохромистых мелющих шаров. Эти изделия используются в горно-металлургической, цементной и силикатной промышленности. Объем выпуска этой продукции предприятие увеличит на 5 тыс. тонн в год. Проект направлен на импортозамещение деталей. Общая стоимость проекта составит 122 млн руб.

ОАО «ПМЦЗ» было зарегистрировано в 1993 году. В настоящее время производит спеццементы и мелющие тела. Завод контролируется бывшими топ-менеджерами ОМК, включая экс-гендиректора Чусовского метзавода Александра Каменских. Генеральным директором с 2010 года выступает его сын — Антон Каменских. Согласно Rusprofile, ПМЦЗ занимает первое место в отрасли литья металлов по объему выручки.