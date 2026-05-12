В Дзержинске раскрыли схему фиктивного трудоустройства мигрантов

Сотрудники полиции выявили в Дзержинске схему фиктивного трудоустройства мигрантов. Один из двоих организаторов преступной схемы сам находится в России незаконно. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

По данным полиции, обвиняемые оформили ИП, основным видом деятельности которого было строительство жилых и нежилых зданий. Они заключали с иностранными гражданами фиктивные трудовые договоры, но фактического исполнения трудовых обязанностей от мигрантов не требовали. Злоумышленники только создавали видимость законных трудовых отношений, чтобы мигранты могли получить разрешительные документы на пребывание в России.

После подписания подложных договоров фигуранты предоставляли в полицию заведомо ложные уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами. В этих документах сотрудники полиции проставляли отметки о наличии у иностранцев трудовых правоотношений с российским работодателем.

Эти отметки иностранцы показывали в миграционных органах, чтобы оформить патент на работу, разрешение на временное проживание или вид на жительство в России.

Организаторы преступной схемы арестованы. Им может грозить до семи лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб. Иностранцы, использующие подложные документы, должны быть депортированы из России.

Андрей Репин