ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК» готовы к грозовому сезону

Сетевые предприятия АО «БЭСК» - ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК» - завершили мероприятия по подготовке к грозовому сезону 2026 года. Эта комплексная работа включает в себя проверку и заземление молниезащитных тросов, проверку и подключение отключенных на зимний период разрядников, замену дефектных изоляторов на подстанциях и линиях, пересмотр схем размещения аппаратов защиты от перенапряжений, проверку проектной и исполнительной документации на молниезащиту и заземление оборудования и многое другое.

Грозовой сезон в Башкирии обычно начинается в апреле и длится до октября. Грозы и шквалистый ветер часто приводят к аварийным отключениям. Эффективная и качественная подготовка к прохождению грозового сезона позволит сетевикам минимизировать вероятность сбоев в работе энергосистемы.

