В Мурманской области запустят проект превентивного контроля за управляющими компаниями

В Мурманской области запустят проект превентивного контроля и мониторинга в сфере ЖКХ. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании. По его словам, служба жилищного надзора с представителями прокуратуры на местах и депутатами будут выходить в муниципалитеты и контролировать качество содержания жилых домов.

Андрей Чибис поручил усилить профилактическую работу в сфере ЖКХ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Андрей Чибис поручил усилить профилактическую работу в сфере ЖКХ

«Отдельное внимание — подвалам и подъездам, посмотреть, что дополнительно можно и нужно сделать. Где надо — помогайте, но если не справляются — нужно реагировать жестко»,— подчеркнул господин Чибис.

По его словам, нужно не допускать ситуации, когда жители сообщают о проблеме, когда на рынок выходит та же недобросовестная управляющая компания, но с другим юридическим лицом.

Матвей Николаев