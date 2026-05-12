С 15 мая в Мурманской области стартует пожароопасный сезон

С 15 мая в Мурманской области официально начинается пожароопасный сезон. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис. Из-за ранней теплой погоды в регионе уже ликвидировали четыре природных пожара на общей площади 6,5 га. Глава региона призвал муниципалитеты и жителей строго соблюдать меры безопасности.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Я прошу всех глав муниципальных образований использовать простой и понятный перечень мероприятий, которые мы обсудили на комиссии по чрезвычайным ситуациям»,— подчеркнул господин Чибис.

Губернатор также обратился к жителям и гостям области с призывом неукоснительно соблюдать правила поведения на природе, включая запрет на разведение костров в лесах. За нарушения предусмотрена административная ответственность, а в случае причинения крупного ущерба лесным массивам и имуществу — уголовная.

Кирилл Конторщиков