Стоимость подлежащего изъятию имущества Руслана Цаликова в Северной Осетии оценили в 101 млн рублей

Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства объекты недвижимости в Северной Осетии, связанные с бывшим первым заместителем министра обороны РФ Русланом Цаликовым и аффилированными с ним компаниями. Стоимость имущества, подлежащего изъятию во Владикавказе, прокуроры оценили примерно в 101 млн руб. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как следует из материалов иска, который рассматривает Никулинский районный суд Москвы, речь идет о двух объектах недвижимости во Владикавказе и долях еще в 16 объектах, оформленных на связанные с семьей экс-замминистра структуры — ООО «Тектум», ООО «Доминус» и ООО «Сандора».

В целом Генпрокуратура требует обратить в доход государства активы на сумму 5,523 млрд руб. По версии надзорного ведомства, имущество было приобретено на средства «из не предусмотренных законом источников» в период работы Руслана Цаликова в Минобороны РФ.

В иске говорится, что официальный доход самого господина Цаликова с 2012 по 2025 год составил 163,3 млн руб., его супруги — около 4 млн руб. При этом прокуратура считает, что часть активов оформлялась на родственников, доверенных лиц и аффилированные компании.

Среди ответчиков по делу указаны сыновья Даниэл и Заур Цаликовы, дочери Екатерина Гогичаева и Юлия Гогаева, а также ряд связанных с семьей лиц. По данным прокуратуры, компании родственников экс-замминистра владели коммерческой недвижимостью и получали доходы от сдачи помещений в аренду.

Помимо недвижимости в Северной Осетии, Генпрокуратура требует изъять объекты в Москве и Подмосковье, денежные средства на банковских счетах, автомобили и другое имущество. В частности, в материалах дела фигурируют около 3 млрд руб., размещенных на счетах ООО «Сандора», а также недвижимость в подмосковном поселке «Раздоры-2».

Предварительное заседание по иску назначено на 13 мая.