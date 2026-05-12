Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP

Робототехника остается в пределах практического назначения, но сценарии использования становятся все более экзотичными. Модель Unitree G1 посвятили в монахи. В общину машину принял Орден Чоге — крупнейшее буддийское объединение Южной Кореи. Гуманоид ростом 130 см получил имя Габи, облачился в монашеские одежды и на церемонии посвящения дал обеты, адаптированные для эпохи искусственного интеллекта.

Среди них: уважать живые существа, не обманывать людей и экономить энергию. Представители Ордена объяснили инициативу желанием соединить древние традиции с молодым поколением.

Сооснователь iRobot и создатель Roomba Колин Энгл, а теперь еще и стартапа Familiar Machines & Magic, убежден: главный вызов нашего времени — нарастающее одиночество. Так что его новый робот выглядит как пушистый зверек. Электронный питомец с 23 степенями свободы ходит на четырех лапах, чувствует прикосновения через сенсорную шерстку и реагирует на настроение хозяина. У него нет экрана, подписки и подключения к Wi-Fi. Только любовь к своему владельцу. Цена пока не объявлена. Продажи планируются в 2027 году. Глобальный рынок роботов-компаньонов сам Энгл оценивает примерно в $2,5 трлн.

Но пока самый очевидный сценарий для гуманоидов находится в плоскости парадигмы советского времени: «Вырастешь — пойдешь на завод». Компания Boston Dynamics недавно показала производственную версию модели Atlas. Не прототип, а уже машину, которую готовят к выходу на предприятия. В презентационном ролике робот выполняет стойку на руках и удерживает угол в упоре. Гимнастические возможности продемонстрировали не ради забавы.

Такие манипуляции требуют одновременного и точного управления механическими суставами корпуса, плеч и рук. Навык пригодится там, где конвейер не справляется: нестандартные позы, перенос тяжестей, непредсказуемая среда. Первое применение Atlas планируется на производствах Hyundai в американском штате Джорджия с 2028 года.

Фотогалерея В Южной Корее впервые посвятили в монахи человекоподобного робота Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Yonhap / Reuters Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP Следующая фотография 1 / 7 Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Yonhap / Reuters Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP Смотреть

Александр Леви