В Челябинской области объем нераспроданного жилья вырос на 20%

По итогам апреля 2026 года объем нераспроданного жилья в Челябинской области составил 24,9 тыс. квартир. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост показателя связан скорее с общим увеличением объема строительства в регионе, чем с торможением спроса, указано в исследовании сервиса «Объектив.рф».

Из нераспроданного жилья в прошлом месяце купить в новостройках предлагали 11,2 тыс. квартир. Еще 6,7 тыс. были скрыты от покупателей, остальные 7,1 тыс. девелоперы убрали из открытого предложения, но пока не заключили по ним сделки. При этом средняя цена квадратного метра поднялась до 154 тыс. руб., увеличившись за год на 7%. Количество сделок по договорам долевого участия выросло на 30%. Было реализовано 1,8 тыс. лотов общей площадью 81,1 тыс. кв. м.

Виталина Ярховска