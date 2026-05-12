Экс-мэр Самары хочет стать депутатом губернской думы

Бывший мэр Самары и действующий советник главы Ингушетии, первый зампред республиканского правительства Олег Фурсов подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Он намерен участвовать в выборах в Самарскую губернскую думу.

Экс-глава Самары Олег Фурсов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Экс-глава Самары Олег Фурсов

Олег Фурсов планирует баллотироваться в региональный парламент по Железнодорожному одномандатному избирательному округу № 3. По этому же округу в выборах намерены участвовать беспартийный начальник отдела АО «РКЦ "Прогресс"» Дмитрий Щелоков, специалист Самарского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Арсений Ганин и председатель городской думы Самары Алексей Дегтев. Кроме того, на выборы в губернскую думу по указанному округу собрались юрист ООО «Управляющая компания "Фидем"» Ксения Карманович, руководитель службы товароведов и экспедиторов ООО «Ресторанная компания "Поляна"» Светлана Марахтанова и главврач пятой Самарской стоматологической поликлиники №5 Куйбышевского района Алексей Морозов.

Олег Фурсов был мэром Самары в 2014 — 2017 году. Его отставке предшествовал скандал с так называемым «банкетным делом»: бывшего чиновника заподозрили в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) после того, как в декабре 2015 года он отметил свой 50-летний юбилей. Несколько депутатов обратились в прокуратуру с просьбой выяснить, не на бюджетные ли средства было организовано празднование.

В итоге в действиях Олега Фурсова не нашли состава преступлений. Уголовное дело закрыли.

Георгий Портнов