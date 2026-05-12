В Новокузнецке из-за аварии 240 домов остались без света

В Новоильинском районе Новокузнецка (Кузбасс) произошло аварийное отключение электричества. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Денис Ильин, перебои с электроэнергией зафиксированы на улицах Авиаторов, Чернышова, Косыгина, Запсибовцев и Архитекторов.

Всего под отключения попали 240 многоквартирных домов, 16 детских садов, 11 школ, шесть водонасосных станций и одна канализационная насосная станция.

Причина аварии выясняется. Власти намерены задействовать 16 передвижных резервных источников электроснабжения общей мощностью 2,8 МВт.

Александра Стрелкова