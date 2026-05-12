КГА объявил общественные обсуждения проекта застройки территории у Выборгского шоссе

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга объявил о начале общественных обсуждений проекта планировки и межевания территории в Выборгском районе вблизи Выборгского и Горского шоссе. Документация предусматривает размещение жилой и общественно-деловой застройки, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Заказчиком выступает ООО «Специализированный застройщик "СтройТрестГалант-2"». Обсуждения продлятся с 12 мая по 10 июня 2026 года.

Территория проектирования ограничена Выборгским шоссе, Горским шоссе, полосой отвода железной дороги, Вокзальным шоссе и Вяземской дорогой. Предложения и замечания принимаются в период проведения экспозиции через официальный сайт или в письменной форме в адрес комитета.

Кирилл Конторщиков