КГА объявил общественные обсуждения проекта застройки территории у Выборгского шоссе

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга объявил о начале общественных обсуждений проекта планировки и межевания территории в Выборгском районе вблизи Выборгского и Горского шоссе. Документация предусматривает размещение жилой и общественно-деловой застройки, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Заказчиком выступает ООО «Специализированный застройщик "СтройТрестГалант-2"». Обсуждения продлятся с 12 мая по 10 июня 2026 года.

Экспозиция проекта будет доступна на официальном сайте КГА

Перечень территорий, наиболее подверженных риску возгорания, составлен

Территория проектирования ограничена Выборгским шоссе, Горским шоссе, полосой отвода железной дороги, Вокзальным шоссе и Вяземской дорогой. Предложения и замечания принимаются в период проведения экспозиции через официальный сайт или в письменной форме в адрес комитета.

Кирилл Конторщиков

