Шесть жителей Башкирии обвиняются в организации подставных ДТП

Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело шестерых местных жителей, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования (ч. 2 ст. 159.5 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в 2022 – 2024 годах обвиняемые инсценировали столкновения автомобилей. На основании документов о фиктивных авариях страховые компании выплатили почти 700 тыс. руб.

Фигуранты дела признали вину, на принадлежащие им автомобили в обеспечительных целях наложен арест.

Майя Иванова