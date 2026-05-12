Жителя Башкирии арестовали за призывы к ракетным ударам по российским городам

Кировский районный суд Уфы арестовал 24-летнего жителя села Куяново Краснокамского района по обвинению в публичных призывах и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), а также в публичных призывах к деятельности против безопасности государства (ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Башкирии.

Следствие считает, что фигурант дела с марта 2023-го по август 2024 года неоднократно размещал комментарии к общедоступным публикациям в каналах Telegram с оправданием деятельности украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории России. Выводы о характере сообщений сделали эксперты.

Также эксперты выявили признаки публичного побуждения украинских уполномоченных лиц и военнослужащих к ракетным ударам по Белгороду, Ростову-на-Дону, Москве и Санкт-Петербургу.

Кроме того, в словах обвиняемого нашли признаки побуждения к убийству бойцов Вооруженных сил России.

