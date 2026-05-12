Технологию переработки органики представили на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Ландшафтная мастерская «Шмель и Жук» показала органически чистый компост в номинации «Агростандарт Удмуртии» на бизнес-премии «Твердые знаки» в республике. О проекте «Превращаем отходы в доходы» рассказала руководитель компании Ольга Пименова.

Фото: Мария Бакланова Руководитель ландшафтной мастерской «Шмель и Жук» Ольга Пименова

«Мы занимаемся переработкой органического мусора и отходов после садоводства — травы, ботвы, веток, листвы и дернины — и получаем из него зрелый компост. В отличии от навоза, он не имеет запаха. В будущем мы планируем перерабатывать и отходы в промышленных масштабах. Такого в стране еще нет. Сейчас планируется начать сбор органики на территории частного сектора Ижевска. Через проект хотим привлечь внимание общественности к раздельному сбору мусора и кухонных отходов, которые отлично компостируются»,— отметила госпожа Пименова.

С 1 сентября 2025 года садоводам запрещено выносить и сжигать траву, ботву, ветки и кухонные отходы на площадках ТКО, поэтому проект становится особенно актуальным для владельцев садов и частных домов, как отмечает руководитель проекта.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.