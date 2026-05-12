Кемеровское ПАО «Кокс» получило 7 млрд рублей убытков

В 2025 году кемеровское ПАО «Кокс» сократило выручку на 28,7% по сравнению с 2024-м, до 45,7 млрд руб., сказано в годовом отчете компании. Себестоимость продаж при этом снизилась на 26,4%, до 34,8 млрд руб., а чистый убыток увеличился с 0,35 млрд руб. в 2024 году до 7,04 млрд руб. в 2025-м.

Поступления «Кокса» от продажи продукции, товаров и услуг снизились в прошлом году на 19,8% и составили 48,1 млрд руб., а платежи выросли на 2%, до 68,7 млрд руб., в том числе поставщикам сырья, материалов, работ и услуг — 38,5 млрд руб. В 2024 году они составляли 67,3 млрд руб. и 50,7 млрд руб. соответственно.

Выплата компанией процентов по долговым обязательствам увеличилась в 1,9 раза и составила 7,7 млрд руб.

ПАО «Кокс» — один из крупнейших в России производителей металлургического кокса и материнское предприятие «Промышленно-металлургического холдинга». Штаб-квартира компании расположена в Кемерове.

Игорь Лавренков, Кемерово